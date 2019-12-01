مسيحيو العراق يلغون احتفالات الميلاد "إحتراما لدماء الشهداء"

اربيل (كوردستان 24)- الغى المسيحيون في العراق مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية بسبب الاحداث الدامية التي يشهدها العراق والتي اسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وقرر البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو إلغاء مظاهر الإحتفال، إحتراماً لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، وتضامناً مع أوجاع والآم عائلاتهم وفق ما جاء في بيان رسمي.

ووفق ما ذكر البيان فإنه لن تكون هناك أشجار ميلاد مزيَّنة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا إستقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية.

واشار البطريرك في البيان الى انه "نكتفي بالصلاة ترحماً على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وعودة الحياة الطبيعية الى البلاد ونهوضها بوطن راقٍ، جامع لكل طوائفه وشرائحه، إنطلاقاً من قيم الإحترام والمساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة".

ودعا الكاردينال ساكو بالمقابل الى التبرع لدور الأيتام والمستشفيات لغرض شراء المستلزمات الطبية للجرحى.

سوار احمد