قصف إسرائيلي قرب دمشق وأردوغان يفاجئ "نازحي إدلب"

أربيل (كوردستان 24)- تصدت الدفاعات الجوية للجيش السوري لصواريخ قادمة من إسرائيل كانت تستهدف أطراف دمشق، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري قوله إن أربعة صواريخ كروز أطلقت على الأرجح عبر الساحل مرورا بالمجال الجوي اللبناني باتجاه سوريا.

وفي وقت لاحق، ذكر الجيش السوري أنه أسقط أحد الصواريخ في منطقة قرب العاصمة.

وسبق أن أطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا لاسيما مواقع لحزب الله.

إدلب

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لا تستطيع استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سوريا، مشيرا الى أن الدول الأوروبية ستشعر بأثر موجة المهاجرين إذا لم يتوقف العنف في إدلب.

وقال أردوغان خلال حفل توزيع جوائز في إسطنبول إن نحو 80 ألفا بدأوا في التحرك من إدلب باتجاه تركيا بسبب القصف الروسي والسوري على المنطقة.

وأضاف أنه لا مفر من أن تواجه أوروبا ظروفا مثل أزمة المهاجرين التي شهدتها عام 2015 إذا لم تقدم يد العون لوقف العنف في هذه المنطقة، مبيناً أن تركيا تفعل كل ما في وسعها مع روسيا لوقف الهجمات في إدلب.

ولفت الى إلى أن وفدا تركيا سيذهب إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا يوم الاثنين وأن أنقرة ستحدد الخطوات التي ستتخذها بناء على نتيجة هذه المحادثات.