مقتل فتاة واصابة شقيقين جراء قصف مدفعي ايراني لمناطق بكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل فتاة واصابة مواطنين آخرَين جراء القصف المدفعي الإيراني الذي استهدف منطقة برادوست التابعة لاربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وقال قائمقام قضاء سوران كرمانج عزت لكوردستان 24 ان "المدفعية الايرانية قصفت اليوم قرى بربزين، ديري، داسنيا، بي قيوشك، دوستانا وهي مناطق حدودية تابعة لمنطقة سيدكان".
وأكد عزت ان القصف "اسفر عن استشهاد الشابة زيتون قادر البالغة 18 عاما، واصابة شقيقين هما سيروان قادر 23 عاما اصابته بالغة واسماعيل قادر 14 عاما".
واشار المسؤول الأمني الى أن القصف خلف اضرارا مادية لأملاك القرويين وحقولهم ومواشيهم.
سوار أحمد
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