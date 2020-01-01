مبعوث روسيا: لا نمارس ضغوطاً وندعم "توازن المصالح"

أربيل (كوردستان 24)- قال مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف الخميس إن موسكو لا تمارس ضغوطاً في سياساتها فيما يتعلق بالأزمة السورية، لكنها تدعم كل الحلول التي تناسب مواقف الجميع ولاسيما الكورد وبما يحفظ التوازنات.

وأدلى بوغدانوف بهذا التصريح خلال لقائه عدداً من قادة الأحزاب الكوردية السورية في أربيل في إطار زيارة بدأت الأربعاء وتستمر يومين.

وعندما سئل عما إذا كانت موسكو ستضغط على دمشق لإقرار حقوق الكورد في الدستور السوري الجديد، قال بوغدانوف للصحفيين "نحن لا نمارس ضغوطات.. ليس هذا أسلوب روسيا. نحن لا نفرض أي شيء ولا نمارس الضغط" على الحكومة السورية.

وأضاف أن روسيا لا تقدم سوى المقترحات والنصائح "من موقع الصديق للشعب السوري".

وأشار الى أن بلاده تؤيد كل الحلول والمقترحات التي تناسب مواقف الجميع على أساس "توازن المصالح والتفاهمات المشتركة".

كان المبعوث الروسي قد التقى يوم أمس بقادة إقليم كوردستان وبحث معهم آخر تطورات الوضع في العراق وسوريا والمنطقة.