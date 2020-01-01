عُمان تحث طهران وواشنطن على "تغليب لغة الحوار"

أربيل (كوردستان 24)- قالت سلطنة عُمان، إنها قلقة من تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران إثر اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد، وأشارت الى أن على الجانبين اللجوء الى الحوار لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة في المنطقة.

وقالت الخارجية العُمانية في بيان إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعت عُمان الجانبين إلى "تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة".

ووجهت السلطنة التي لعبت في السنوات الأخيرة دور الوسيط بين إيران وخصومها الإقليميين نداء إلى المجتمع الدولي، داعيةً إياه الى "اغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".