كوردستان تلزم الشاحنات الكبيرة بخفض 4 اطنان من حمولتها

اربيل (كوردستان 24)- اصدرت وزارة الاعمار في إقليم كوردستان، قرارا يقضي بخفض اربعة اطنان عن حمولة الشاحنات الكبيرة من أجل سلامة الطرق.

ونشر المتحدث باسم شرطة مرور اربيل فاضل حاجي وثيقة على حسابه في فيسبوك، وقال إن الهدف من القرار هو تأمين المزيد من السلامة للطرق.

وتضمنت الوثيقة تعليمات جديدة لحمولات الشاحنات.

وقال حاجي "من الان وصاعدا سيتم خفض اربعة اطنان عن كل شاحنة، وهذا القرار سيساعد في الحفاظ على الطرق، واستمرارها في الخدمة لمدة اطول".

ودعا المتحدث السائقين الى الالتزام بالقائمة الجديدة الصادرة من الوزارة وعدم التجاوز على الحمولات المقررة فيها.