التحالف الدولي يعلق على "هجوم الخضراء" ويهدد بالرد

اربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الثلاثاء إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء ليلة امس لم يصب أي منشأة امريكية.

وتعرضت المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد والتي تضم السفارة الامريكية، الى هجوم بصاروخين على الاقل دون ان يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الثاني بعد هجوم مماثل وقع في شهر أيار مايو الماضي ولم يسفر هو الآخر عن سقوط اصابات.

وقال التحالف الدولي في بيان "لم یتم قصف أي مرفق أو منشأ يستخدم من قبل قوات التحالف أو الولایات المتحدة؛ لكننّا نأخذ ھذا الحادث على محمل الجد كما یفعل شركاؤنا في قوات الأمن العراقیة".

وجاء في البيان "لقد أوضحنا بأنه لن یتم التسامح بخصوص أي هجوم على الأفراد والمنشآت الأمریكیة، كما وتحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسھا".

ونقلت وكالة فرانس برس عن ضابط في الشرطة العراقية قوله إنه تم تحديد موقع إطلاق الصواريخ وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد والتي توجد فيها عدة فصائل موالية لإيران.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.