عبد المهدي يعلن حداداً لثلاثة أيام وحزب الله يتوعد الأمريكيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس وزراء تصريف الأعمال عادل عبد المهدي السبت الحداد ثلاثة أيام على القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقتلى الضربة الجوية الأمريكية الآخرين الذين قضوا في بغداد.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء صدر مساء السبت إن عبد المهدي وجه "بإعلان حالة الحداد... لمدة ثلاثة أيام واعتبارا من السبت".

الى ذلك، ذكرت قناة الميادين التلفزيونية أن كتائب حزب الله في العراق دعت قوات الأمن العراقية للابتعاد عن القواعد التي تستضيف قوات امريكية.

ونقلت الحطة المؤيدة لإيران عن الكتائب قولها "على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن ألف متر بدءا من مساء الأحد".