وزير الدفاع :بريطانيا ستسحب قواتها من العراق في حالة واحدة

أربيل (كوردستان 24)- ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء أن لندن ترغب في بقاء قواتها في العراق لكنها ستسحبها إذا طلبت بغداد ذلك.

وكان البرلمان العراقي دعا يوم الأحد القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد بعد مقتل جنرال عسكري إيراني كبير في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة على مطار بغداد.

وقال والاس للبرلمان "نحن... نحترم سيادة العراق. وإذا طلبوا منا المغادرة فهذا حقهم وسنحترمه".

وزاد قرار البرلمان العراقي الأخير بمطالبة الحكومة إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، من حدة النقاش الدائر بين الساسة الغربيين حول جدوى بقاء قواتهم في العراق.

وسبق أن أعلن التحالف الدولي، وبضمنه ألمانيا، عن تعليق المهام التدريبية للقوات العراقية في عموم البلاد بعد أزمة مقتل سليماني.

سوار احمد