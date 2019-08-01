بغداد تشكل لجانا للاعتراف بتسع جامعات في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- شكلت الحكومة الاتحادية مؤخرا ثلاث لجان للاعتراف بتسع جامعات حكومية في اقليم كوردستان.

وبحسب وثيقة حصلت عليها كوردستان 24، فإن قرار تشكيل اللجان قد صدر يوم الأربعاء من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي.

وقال عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في برلمان كوردستان محمد شاكر لكوردستان 24 "من المتوقع أن تزور اللجان إقليم كوردستان هذا الأسبوع".

والجامعات غير المعترف بها من قبل بغداد هي جامعة كوردستان التي تأسست في عام 2006، جامعة سوران 2009، جامعة رابرين 2010، جامعة حلبجة 2011، جامعة غرميان 2010 ، جامعة زاخو 2010، جامعة أربيل للفنون التطبيقية 1996 ، جامعة السليمانية للفنون التطبيقية 1996 ، وجامعة دهوك للفنون التطبيقية 2012.