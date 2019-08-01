بغداد تشكل لجانا للاعتراف بتسع جامعات في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- شكلت الحكومة الاتحادية مؤخرا ثلاث لجان للاعتراف بتسع جامعات حكومية في اقليم كوردستان.
وبحسب وثيقة حصلت عليها كوردستان 24، فإن قرار تشكيل اللجان قد صدر يوم الأربعاء من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي.
وقال عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في برلمان كوردستان محمد شاكر لكوردستان 24 "من المتوقع أن تزور اللجان إقليم كوردستان هذا الأسبوع".
والجامعات غير المعترف بها من قبل بغداد هي جامعة كوردستان التي تأسست في عام 2006، جامعة سوران 2009، جامعة رابرين 2010، جامعة حلبجة 2011، جامعة غرميان 2010 ، جامعة زاخو 2010، جامعة أربيل للفنون التطبيقية 1996 ، جامعة السليمانية للفنون التطبيقية 1996 ، وجامعة دهوك للفنون التطبيقية 2012.
وفقا لشاكر فإن جودة التعليم والبحث في معظم هذه الجامعات عالية إلى حد كبير وتتوافق مع المعايير الدولية.
وعزا شاكر عدم اعتراف الحكومة الاتحادية بهذه الجامعات الى خلافات سياسية بين أربيل وبغداد على مدار العقود الماضية.
وأضاف "لقد قمنا في السابق، بزيارة الجامعات العراقية، ووجدنا أن جودة التعليم والتعلم في جامعاتنا أفضل بكثير من معظم تلك الموجودة في العراق".
وذكر أنه وفقًا لدستور العراق، يجب أن يكون هناك نوع من التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عندما يتعلق الأمر بافتتاح جامعات ومؤسسات تعليمية جديدة في الاقليم، لكن هذا التنسيق كان غائبا.
وتخرج آلاف الطلبة من تلك الجامعات لكن عدم وجود اعتراف رسمي تسبب بمشاكل وعراقيل كثيرة للمتخرجين خصوصا اولئك الذين سعوا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا والحصول على منح دراسية في الخارج.
سوار أحمد
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