بضمانات عشائرية.. الادارة تفرج عن دفعة جديدة من عناصر داعش

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت قوات سوريا الديمقراطية سراح دفعة جديدة من عناصر تنظيم داعش المعتقلين في سجونها.

ومعظم العناصر الذين أُطلق سراحهم ينحدرون من محافظة دير الزور، وقد تم الافراج عنهم بضمانات من وجهاء وشيوخ عشائر المنطقة.

وقال احد المفرجين عنهم وهم تسعة عناصر -وقد رفض ذكر اسمه-لكوردستان24 "كنت منتميا الى تنظيم داعش لكنني كنت اعمل ميكانيكيا للسيارات ولم اشارك في المعارك وانا مسجون منذ عامين".

وافرجت قوات سوريا الديمقراطية حتى الآن عن 834 سوريا واربعة عراقيين بضمانات من وجهاء العشائر العربية في المنطقة.

وتقول الادارة الذاتية ان العناصر التي يتم اطلاق سراحها "لم تتلطخ ايديها بالدماء" وان الإفراج عنها يقوي اللحمة بين مكونات المنطقة.

ويشكل الاف السجناء من عناصر داعش عبئا ثقيلا على كاهل الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا والتي رفضت معظم الدول تسلم مواطنيها ولم يتم الموافقى حتى الآن على انشاء محكمة على اراضيها.

تحرير سوار احمد

عن تقرير للافا اسعد