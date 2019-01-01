في كوردستان.. "المستحقات العالقة" تتفاعل وبغداد تنتظر وفداً

أربيل (كوردستان 24)- بدأ برلمان إقليم كوردستان بمناقشة ملف مستحقات الفلاحين التي لا تزال بذمة الحكومة الاتحادية عن تسويق محصول القمح.

ويأتي ذلك بعدما نظم الفلاحون والمزارعون احتجاجاً لمطالبة البرلمان الإقليمي بالضغط على بغداد لصرف مستحقاتهم المالية.

ولم يتسلم فلاحو كوردستان مستحقاتهم المالية للسنوات 2014 و2015 و2016. ويقول كثير منهم إن عدم تسديدها جاء بقرار سياسي.

وقالت وزيرة الزراعة والموارد المائية بإقليم كوردستان بيكرد طالباني إن وفداً من وزارتها سيبدأ زيارة الى بغداد في غضون الأسبوعين المقبلين لمناقشة ملف مستحقات الفلاحين.

وحاولت لجنة الزراعة في برلمان كوردستان وعبر دعوات وزيارات متكررة الى بغداد لحل ملف مستحقات المزارعين الكورد، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن شيء.

وطالب المزارعون المتظاهرون حكومة وبرلمان الإقليم بتشكيل لجنة مشتركة للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لصرف مستحقاتهم المتبقية.

وكانت وزارة التجارة قالت مراراً إن بغداد ستبذل كل مساعيها لتسديد مستحقات الفلاحين في الإقليم إسوة بباقي فلاحي العراق.