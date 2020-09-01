نيجيرفان بارزاني: الجهود مستمرة لإعادة الاستقرار الى العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان الجهود مستمرة لإعادة الاستقرار الى العراق.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر والوفد المرافق في اربيل.

واكد رئيس الاقليم استمرار المساعي الحثيثة لعودة الاستقرار وعدم تحول العراق الى ساحة صراع للمصالح الدولية والاقليمية.

وخلال اللقاء تناول الطرفان اخر مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة خصوصا بعد التوترات التي حصلت خلال الايام الاخيرة.

واكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات بين الاقليم والولايات المتحدة على كافة الصعد.

وتناول اللقاء ايضا المخاوف من تنامي وعودة تنظيم داعش وكيفية مكافحة الارهاب بدعم التحالف الدولي.

وتناقش نيجيرفان بارزاني والمسؤول الامريكي العملية السياسية في العراق وجهود تشكيل الحكومة العراقية.