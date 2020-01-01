"إطارات نارية" تقطع حركة المواصلات بين بغداد والجنوب

أربيل (كوردستان 24)- أغلق محتجون منذ ساعات الصباح الأولى الاثنين الطريق الواصل بين بغداد ومدن الجنوب في احدث تصعيد يقدم عليه المتظاهرون بعد فشل النخبة الحاكمة في تلبية مطالب المتظاهرين.

وقال شهود لكوردستان 24 إن العشرات من المحتجين في الديوانية قطعوا الطريق الدولي الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية.

وأغلقت طرقات أخرى تربط المحافظات الجنوبية ببعضها وذلك مع انتهاء مهلة حددها المتظاهرون للنخبة لتلبية مطالبهم أو اللجوء الى التصعيد.

وسعى محتجون الى إغلاق طرق في بغداد لكن قوات مكافحة الشغب باغتتهم كما نجحت الأجهزة الأمنية في فتح طرق أخرى أغلقت أمس في العاصمة.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقت كوردستان 24 نصاً منه، إنها فتحت "كل الطرق في بغداد التي حاولت المجاميع العنفية غلقها".

وبدت شوارع بغداد شبه خالية.

واغلق المتظاهرون في البصرة بواسطة حرق الإطارات الطريق الذي يربط المدينة، التي تعد مركز صناعة النفط العراقي، بالعاصمة بغداد.