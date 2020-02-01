الصدر يتبنى تحركاً عبر "القبعات الزرق" قد يغضب محتجي العراق

أربيل (كوردستان 24)- أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأحد جماعة "القبعات الزرق" التابعة له، بإعادة الدوام الرسمي للمؤسسات المعطلة وفتح الطرق التي اغلقها المحتجون في العراق.

ومن شأن هذا التحرك أن يغضب المتظاهرين الذين يعتصمون في الشوارع منذ أشهر عديدة للمطالبة برحيل النخبة السياسية الحاكمة وإعادة النظر بالعملية السياسية.

وتغيرت مواقف الصدر مؤخراً بعدما كان من اشد الداعمين للاحتجاجات وتولت جماعة القبعات الزرق في أحيان كثيرة مسؤولية حماية المتظاهرين في بغداد على وجه التحديد.

وجاء موقف الصدر الأخير بعدما تم تكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة المؤقتة. وابدى الصدر دعمه لرئيس الوزراء المكلف وانتقد في مناسبات عدة عناد المتظاهرين.

وخرج المتظاهرون ليلة امس في الشوارع وقطعوا الطرقات مجدداً تعبيراً عن رفضهم لعلاوي إذ قال كثير منهم إنه جاء بصفقة سياسية مثل تلك التي جاءت بسلفه عادل عبد المهدي.

وقال الصدر في بيان "أجد لزاماً تنسيق (القبعات الزرق) مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة، إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها".

وتابع "وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة. لذا فعلى المختصين الإسراع في البدء بذلك، وأنصح القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".