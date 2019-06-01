كوردستان تعلن احصائيتها في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الامنية في اقليم كوردستان، عن اعتقال اكثر من 650 شخصاً بتهمة المتاجرة وتعاطي المخدرات وذلك في الاشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وجاء الإعلان بمناسبة "اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها" الذي يحييه العالم في السادس من كل حزيران.

وقال مديرية مكافحة المخدرات بإقليم كوردستان في بيان صدر الاربعاء، إن قوات الأمن اعتقلت 651 شخصا بتهم تتصل بالمتاجرة او التعاطي او الترويج للمخدرات في مدن الاقليم.

وأضاف البيان أن المحاكم أدانت 235 شخصاً، بينما لا يزال 426 آخرون يخضعون للتحقيقات أو في انتظار محاكمتهم.

ويحظر القانون بيع واستهلاك أي نوع من المخدرات في اقليم كوردستان والعراق عموماً.

وبحسب السلطات الامنية، فقد تمت مصادرة 92 كيلوغراماً من شتى انواع المخدرات على مدى الأشهر الستة الماضية في مدن الاقليم.

وأضافت مديرية مكافحة المخدرات أن المخدر المصادر والأكثر شيوعاً هو الهيروين فيما يتوزع الباقي ما بين الميثامفيتامين والأفيون والحشيش.

كما تمت مصادرة 7579 قرص ترامادول طيلة الاشهر الستة الماضية.

وبالإضافة إلى المخدرات، قالت المديرية إنها صادرت أيضاً أموالاً مزيفة تقدر بمئتي ألف دينار عراقي فضلاً عن 4600 دولار أمريكي.

وسبق أن حذر الناشطون والسلطات المحلية من ارتفاع استهلاك المخدرات والاتجار بها في الاقليم مما دفع قوات الأمن لتكثيف حملاتها.

وكثيرا ما تعلن القوات الامنية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات لاسيما عند الحدود مع ايران تماما مثلما هو الحال بالنسبة للسلطات الامنية العراقية لاسيما عند المنافذ الجنوبية للبلاد.