سويسرا تسلم إيران رسالة أمريكية بشأن مقتل سليماني

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية السويسرية إن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران يوم الجمعة بشأن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية.

وقالت الوزارة في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من رويترز دون الخوض في تفاصيل "تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة".

وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران مما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.

وقتل في وقت مبكر من صباح اليوم الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما في شارع مطار بغداد الدولي.