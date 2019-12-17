رئاسات إقليم كوردستان الثلاث تشدد على وحدة الصف

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان على أهمية وحدة الصف والموقف للأطراف السياسية الكوردستانية لمواجهة الأوضاع والمستجدات.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لرئاسات الاقليم الثلاث في اربيل.

وعقدت الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، ١٧ كانون الأول ٢٠١٩، اجتماعها الثاني في أربيل.

وأكدت الرئاسات الثلاث للإقليم والبرلمان والحكومة خلال اجتماعها على أهمية وحدة الصف والموقف للأطراف السياسية الكوردستانية لمواجهة الأوضاع والمستجدات، وفي هذا السياق قيم الاجتماع عالياً جهود ومساعي رئاسة إقليم كوردستان للجمع والتقريب بين الأطراف السياسية والخطوات التي اتخذت لتشكيل تحالف للكتل الكوردستانية في بغداد.

كما بحث الاجتماع موضوع محادثات حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية العراقية، وقيم عالياً دور الوفود واللجان المفاوضة لحكومة إقليم كوردستان في التوصل إلى الاتفاق الذي تم مع وزارة المالية للحكومة الاتحادية بخصوص ميزانية سنة ٢٠٢٠، كما طالب الاجتماع الحكومة الاتحادية العراقية بتنفيذ اتفاقاتها وتفاهماتها مع إقليم كوردستان.

كما عبر المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للجهود الإصلاحية لحكومة إقليم كوردستان، وسلطوا الضوء على تحركات داعش وخاصة في المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان مشددين على أن عودة الإرهاب للبروز خطر حقيقي ويجب أن يستمر التعاون والتنسيق الدوليان لمواجهته.

وناقش الاجتماع في جانب آخر منه مشروع قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ومشروع قانون الإصلاح في إقليم كوردستان.

سوار احمد