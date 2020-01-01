يوم للثقافة وآخر للصحافة.. برلمان كوردستان يقر "مناسبات التركمان"

أربيل (كوردستان 24)- صادق برلمان إقليم كوردستان في الجلسة التي عقدها امس الأحد على مشروع قرار (الأيام والمناسبات الرسمية للقومية التركمانية).

وبهذه المناسبة وجه وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف رسالة هنأ فيها القومية التركمانية.

وقال معروف في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي "بمناسبة التصديق على القرار نتوجه بأحرّ التهاني والتبريكات الى المكون التركماني".

وحدد مشروع القرار تاريخ 17 من شهر تشرين الثاني نوفمبر يوماً للغة والثقافة التركمانية، وتاريخ 25 من شهر شباط فبراير يوماً للصحافة التركمانية، حسبما ذكره الوزير.

وأثنى معروف على دور رئاسة برلمان الإقليم والكتل البرلمان كافة، وخصوصا التركمانية منها على الدور الذي أدته في تمرير مشروع القرار.