"صحفيي كوردستان" تدين حظر "كوردستان 24" بروج افا

اربيل (كوردستان 24)- ادانت نقابة الصحفيين في اقليم كوردستان حظر عمل فضائية كوردستان 24 في غرب كوردستان "شمال سوريا"، مطالبة في الوقت نفسه الادارة الذاتية برفع الحظر واتاحة الفرصة لحرية الصحافة.

واصدرت مؤسسة (كوردستان 24) للأبحاث والإعلام اليوم الاثنين، بياناً بشأن حظر عملها في غرب كوردستان اشارت فيه الى انها قررت اغلاق مكتبها في روجافا للاحتجاج على "القرار السياسي" الذي اتخذته السلطات هناك.

وذكرت نقابة الصحفيين في اقليم كوردستان في بيان انها تدين منع عمل مؤسسة كوردستان 24 في غرب كوردستان مطالبة ادارة المنطقة بالالتزام بمعايير حرية الصحافة والمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير.

وقالت النقابة "ندين اي اجراء من شأنه قطع الطريق امام عمل المؤسسات الصحفية كون يخالف المبادئ الديمقراطية والمعايير المهنية للعمل الصحفي".

وتابع "نطالب ادارة المنطقة والجهات المسؤولة هناك بمنح مؤسسة كوردستان 24 حق العمل الاعلامي وتامين مناخ ملائم لممارسة العمل الصحفي بكل حرية".

وتعمل كوردستان 24 في غرب كوردستان منذ عام 2015، حيث تواجدت بفعالية خلال احتلال عفرين وتحرير منبج وغيرها وتمكنت من ايصال صوت مواطني روج افا لمراكز القرار في العالم.

ومنذ اكثر من شهر حظرت الادارة الذاتية عمل كوردستان 24 في مناطقها دون اي سبب مبرر وباءت كافة محاولات ادارة المؤسسة للعودة الى العمل بالفشل ولم تثمر عن اي نتائج مثمرة.