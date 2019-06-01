الإدارة توجه اصابع الاتهام لثلاث جهات بخصوص حرائق القمح

وأشار بارودو الى جهة تسمي نفسها بـ"المقاومة الشعبية" تقف وراء الحرائق فيما أكد ان هناك معتقلين لدى قوات الأمن مشتبه بهم بالوقوف وراء الحرائق.

وقال بارودو لكوردستان 24 "معظم الحرائق كانت عملاً منظماً، تنفذه استخبارات تركيا والنظام السوري والخلايا النائمة لداعش من أجل تأليب الناس ضد الإدارة الذاتية وإثارة فتن طائفية بين العرب والكورد".

وكانت الحرائق يوم الاثنين قد التهمت موسم عشرات القرى بناحية تربسبية فيما انتقلت الرياح بفعل الرياح القوية لتلتهم مئات الهكتارات من محصولي القمح والشعير وتسجل أكبر خسارة للأهالي في المنطقة.

وتكرر الامر يوم امس الثلاثاء في منطقة درباسية وفي الاراضي الواقعة على الطريق الدولي.