نيجيرفان بارزاني يعزي خامنئي

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني رسالة تعزية الى المرشد الايراني الاعلى آية الله علي خامنئي بمقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني بغارة جوية امريكية.

وجاء في نص الرسالة:

حضرة المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله خامنئي السلام عليكم

ان حادثة فقدان القائد حاجي قاسم سليماني هي محل اسف وقلق بالغين لدى حكومة وشعب اقليم كوردستان، لقد كان المرحوم رفيقا معنا ضد الدكتاتورية وداعما لنا ضد تنظيم داعش الارهابي بحيث ان جهوده كانت محل احترام لدى المسؤولين في العراق واقليم كوردستان.

باسمي واسم شعب كوردستان اقدم تعازي لجنابك ولعائلته الكريمة وأدعو الله ان يدخله فسيح جنانه.