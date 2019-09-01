العراق يحدد عطلة "عاشوراء"

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت الحكومة العراقية الاثنين تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء في جميع الدوائر الحكومية بمناسبة عاشوراء.

واعتاد المسلمون الشيعة في كل عام احياء ذكرى مقتل الامام الحسين في معركة كربلاء في العام 680 ميلادية كتعبير عن الشعور بألمه.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إنها تقرر "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء العاشر من محرم الحرام وذلك لذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام وزيارة عاشوراء".

وقررت حكومة اقليم كوردستان تعطيل الدوام اليوم الاثنين ايضا لإحياء المناسبة.

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء.