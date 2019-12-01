موجة برد تجتاح كوردستان والأمطار تبدأ داخل المدن ليلاً

أربيل (كوردستان 24)- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء أن تشهد مناطق الإقليم موجة برد مصحوبة بأمطار وثلوج.

واعتباراً من يوم غد الأربعاء ستشهد مناطق إقليم كوردستان الى منخفض جوي قادم من البحر المتوسط، حسبما جاء في بيان لهيئة الأنواء الجوية.

وذكر البيان أن تأثير المنخفض الجوي سيبدأ من المناطق الجبلية في دهوك ويتوقع أن تهطل الأمطار على تلك المناطق اعتبارا من عصر الأربعاء.

وبعد ذلك ستشهد باقي المناطق أمطاراً خلال ساعات الليل.

وستكون الأمطار يوم الخميس المقبل متوسطة فيما ستستمر موجة الأمطار لغاية يوم الجمعة مع انخفاض درجات الحرارة وتساقط موجة من الثلوج على المناطق الجبلية.

ويُتوقع أن يستمر تأثير هذه الموجة سيتمر لغاية السبت المقبل.