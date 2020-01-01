إيران تفك لغز الطائرة الأوكرانية المنكوبة: نعتذر لما حصل

أربيل (كوردستان 24)- قالت هيئة الأركان الإيرانية السبت إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي دخلت عن طريق الخطأ ضمن دائرة "الأهداف المعادية" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري.

وقال هيئة الأركان الإيرانية في بيان إن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وجاء في البيان "وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة.. نقدم اعتذاراتنا لما حصل".

وأكد البيان أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

ولقي كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا حتفهم.

وكانت الولايات المتحدة وكندا قالتا إن الطائرة أُسقطت وهو ادعاء نفته إيران في بادئ الأمر.