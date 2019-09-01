مسرور بارزاني يستذكر"أكبر ثورة" وحدت مكونات كوردستان ضد الظلم

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان ثورة ايلول كانت اكبر ثورة وحدت كافة مكونات كوردستان لمواجهة الظلم والاستبداد.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، في بيان لمسرور بارزاني بمناسبة الذكرى السنوية 58 لثورة ايلول.

وقال مسرور بارزاني في البيان ان "ثورة ايلول كانت اكبر واطول ثورة لشعب كوردستان وكانت بقيادة قائد الامة الكوردية مصطفى بارزاني".

واكد بارزاني ان "ثورة ايلول وحدت كافة مكونات كوردستان تحت قيادة واحدة لتواجه معا الظلم والاستبداد الذي استهدف كافة الاحرار في العراق".

واشار بارزاني ان "قيم ثورة ايلول المتمثلة في ثقافة المقاومة والصمود والتسامح الديني والتعايش وتقبل الآخر لا تزال جزء من ثقافة شعب كوردستان التي تدعو للفخر".

وقامت ثورة ايلول عام 1961، بعد نجاح الثورة التي قام بها عبد الكريم قاسم الذي دعا مصطفى بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني حينها للعودة من الاتحاد السوفيتي منهيا فترة غربته.

ولكن سرعان ما تغيرت الظروف السياسية في العراق في اتجاه مغاير للمطالب القومية للشعب الكوردي مما دفع بمصطفى بارزاني للجوء الى الجبال واعلان ثورة ايلول.

سوار أحمد