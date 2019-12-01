ارتفاع حصيلة قتلى الضربة الامريكية على الحشد الشعبي

أربيل (كوردستان 24)-اعلن الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم غربي البلاد إلى ٢٥ قتيلا و٥١ جريحا.

وذكر الحشد الشعبي على موقعه الإلكتروني، نقلا عن مدير مديرية الحركات في الحشد جواد كاظم الربيعاوي، قوله ان "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءين ٤٥ و٤٦ بلغت ٢٥ شهيدا و٥١ جريحا".

وأضاف البيان، أن "عدد القتلى قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".

وشنت الولايات المتحدة يوم امس الاحد غارات على قواعد عسكرية تابعة لكتائب حزب الله في العراق وسوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن الغارات استهدفت "منشآت لتخزين الأسلحة إلى جانب مقرات لقيادة العمليات التابعة لكتائب حزب الله".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران كانت ناجحة ولكنهم حذروا من أنه قد يتم اتخاذ "اجراءات إضافية" في المنطقة للدفاع عن المصالح الأمريكية .

وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله المسلحة ردا على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.

سوار احمد