الإعدام شنقا لداعشي ارتكب جرائم ضد الايزيديين

اربيل (كوردستان 24)- اصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الأربعاء، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق احد المنتمين لتنظيم داعش أدين بارتكاب جرائم ضد الايزيديين.

وافاد بيان لمجلس القضاء الاعلى ان "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات نينوى نظرت قضية احد المدانين وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت بعد اعترافه باعدام وقتل مواطنين من الطائفة الايزيدية والاشتراك بخطف نساء من الطائفة نفسها".

واشار البيان الى ان "الإرهابي كان يرتدي الزي الافغاني ويحمل السلاح والعمل بما يسمى الشرطة الاسلامية التابعة للتنظيم الارهابي كما شارك بالمعارك ضد القوات الامنية في قضاء سنجار وخصوصا في مجمع العدنانية والقحطانية والجزيرة ودوميز وقرية كوجو".

وأكدت المحكمة ان "الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح امام المحكمة واخبار (والده) بانتماء (ابنه) لعصابات داعش الارهابية واقوال الشهود ووفقا لاحكام المادة الرابعة ‏من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

سوار احمد