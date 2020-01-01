بغداد تقلل من تأثير قصف السفارة على "العلاقات" مع واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية العراقية الاثنين إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد "لن يؤثر" على "العلاقات الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة.

وأصاب هجوم صاروخي جديد مبنى السفارة الأمريكية في بغداد مساء أمس مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أفراد بجروح.

وقالت الخارجية العراقية في بيان إنها تعبّر "عن رفضها القاطع واستنكارها للعدوان" الذي شُن على السفارة بخمسة صواريخ كاتيوشا مساء أمس.

وعبّرت الخارجية عن استهجانها لـ"هذا العمل العنفيّ المُدان قانوناً وعرفاً"، وأشارت الى أنها "حريصة أشدَّ الحرص على حفظ حرمة جميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة في العراق".

وذكرت مصادر مطلعة لكوردستان 24 في وقت سابق أن صاروخين سقطا على مبنى كافتيريا السفارة فيما سقط آخر على ساحة رياضية بينما سقط صاروخان على مكان مخصص لمبيت الموظفين. والحق الهجوم أضراراً مادية بالمبنى.

وقالت الخارجية العراقية إن "مثل هذه الأفعال لن تؤثر في مُستوى العلاقات الإستراتيجية بين بغداد وواشنطن التي تشهد ارتقاءً على طريق تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين".

وأضافت أن "السلطات الأمنيّة المعنيّة قد شرعت في إجراءاتها التحقيقـيّة للكشف عن الجُناة، وتقديمهم إلى العدالة؛ لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات؛ ممّا قد يجرّ العراق لأن يكون ساحة حرب لأطراف خارجيّة".

وأعلنت السلطات العراقية من قبل تشكيل لجنة للتحقيق في هجوم استهدف السفارة في وقت سابق من هذا الشهر استجابة لتوجيه من رئيس الوزراء. ولم تعلن اللجنة عن أي نتائج تذكر.

وعلى الرغم من أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الولايات المتحدة توجه أصابع الاتهام لفصائل شيعية على صلة بإيران.

وتقع السفارة الأمريكية- كما الكثير من البعثات الأجنبية- ضمن المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم ايضاً مقار الحكومة العراقية.