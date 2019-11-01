اشتباكات دامية تودي بحياة ضابط أمن واثنين من مساعديه في كفري

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر أمنية، إن ثلاثة من أفراد قوات الأمن الكوردية بينهم ضابط قضوا في هجوم شنه تنظيم داعش في وقت متأخر من ليل الجمعة أعقبته اشتباكات في محيط مدينة كفري الواقعة ضمن منطقة كرميان.

وهذا أحدث هجوم يشنه داعش في المناطق الواقعة في شمال شرق ديالى على خط التماس بين القوات العراقية والقوات الكوردية.

وقالت المصادر لكوردستان 24 إن تنظيم داعش شن هجوماً صاروخياً بست قذائف مورتر (هاون) على قوات الأمن (الآسايش) في كولجو وبعدها هاجم محيط البلدة بمختلف الأسلحة مما دفع الأجهزة الأمنية للرد.

وأضافت المصادر أن ثلاثة من أفراد الآسايش قتلوا خلال الاشتباكات الدامية بينهم مدير الأمن في بلدة كولجو، وهو ضابط برتبة مقدم.