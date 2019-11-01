اشتباكات دامية تودي بحياة ضابط أمن واثنين من مساعديه في كفري

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر أمنية، إن ثلاثة من أفراد قوات الأمن الكوردية بينهم ضابط قضوا في هجوم شنه تنظيم داعش في وقت متأخر من ليل الجمعة أعقبته اشتباكات في محيط مدينة كفري الواقعة ضمن منطقة كرميان.
وهذا أحدث هجوم يشنه داعش في المناطق الواقعة في شمال شرق ديالى على خط التماس بين القوات العراقية والقوات الكوردية.
وقالت المصادر لكوردستان 24 إن تنظيم داعش شن هجوماً صاروخياً بست قذائف مورتر (هاون) على قوات الأمن (الآسايش) في كولجو وبعدها هاجم محيط البلدة بمختلف الأسلحة مما دفع الأجهزة الأمنية للرد.
وأضافت المصادر أن ثلاثة من أفراد الآسايش قتلوا خلال الاشتباكات الدامية بينهم مدير الأمن في بلدة كولجو، وهو ضابط برتبة مقدم.
والاشتباكات التي وقعت تحت جنح الظلام هي الأعنف مقارنة بهجوم شنه التنظيم في آب أغسطس 2019 وأسفر عن سقوط ثلاثة أشخاص.
وسبق أن حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، وقال في أحدث تصريح له إن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً جدياً.
وتقع كولجو على خط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية وبين تلك التي تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة