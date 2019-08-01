مسؤول ايزيدي يعلن تحرير 3 فتيات ايزيديات من قبضة داعش

اربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير مكتب إنقاذ الايزيديين في دهوك حسين قائدي تحرير ثلاث فتيات ايزيديات من قبضة تنظيم داعش.

وقال قائدي في بيان ان مكتب الانقاذ تمكن من تحرير 3 فتيات ايزيديات مختطفات من قبل تنظيم داعش.

والمختطفات باسم "ا.ب.خ" وعمرها 19 عاما، و "ا.د.ب" وتبلغ 16 عاما والثالثة "و.ع.ع" والبالغة 18 عاما، تم تحريرهن في الاراضي السورية.

والمختطفات الثلاثة من قرية كوجو وتم اختطافهن في 15 اب اغسطس 2014 بحسب ما أفاد قائدي.

وقال قائيدي يوم الثلاثاء ان "عملية التحرير قام بها مكتب الانقاذ والفتيات الثلاث في مكان آمن حاليا وسوف يتم ايصالهن لذويهن خلال ايام".

وافاد مراسل كوردستان 24 ماهر شنكالي يوم امس الثلاثاء بأن الفتاة الايزيدية المدعوة دلسوز مستو عمة تم تحريرها من داعش بعد 5 سنوات من اختطافها.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق الايزيديين في أعقاب اجتياحه بلدة سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014.

وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم في سوريا والعراق.

سوار أحمد