رئيس حكومة كوردستان يرحب بتصديق البرلمان على مشروع قانون الإصلاح

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 كانون الثاني (يناير) 2020، بتصديق برلمان كوردستان على مشروع قانون الإصلاح، مشيراً إلى انه يمثل علامة تاريخية فارقة نحو كوردستان أقوى.

وفيما يلي نص البيان:

أرحب بتصديق البرلمان على مشروع قانون الإصلاح، مما يمثل علامة تاريخية فارقة في مسيرتنا نحو كوردستان أقوى. إن هذا المشروع أساسي لخطط الحكومة في تعزيز ثقة المواطنين وخفض الإنفاق العام وضمان ترسيخ نظام عادل للموظفين وذوي الشهداء وقوات البيشمركة الشجاعة.

بعد تشكيل الحكومة العام الماضي، شكلتُ لجنة حكومية رفيعة المستوى بهدف مراجعة وتعزيز مشروع قانون الإصلاح.

إن النسخة النهائية للقانون توفر ضمانات مهمة للموظفين كافة فيما يتعلق برواتبهم ومخصصاتهم ومرتباتهم التقاعدية، وهو ما سيضمن مكافأة وحفظ حقوق من يحق لهم الحصول على المنافع العامة.

يقدم مشروع الإصلاح دليلاً واضحاً آخر على مدى التزام حكومة إقليم كوردستان بمكافحة الفساد والقضاء عليه. كما أنه دلالة مهمة في مسيرتنا نحو جعل خدماتنا المدنية العامة، أكثر حداثة وشفافية واحترافية، وبالتالي فإن الحكومة توفر خدمات ومزايا أفضل للكوردستانيين جميعاً في إطار أهدافها الطموحة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

16 كانون الثاني (يناير) 2020