العراق يعلن العثور على موقعين متوقعين لرفاة أسرى كويتيين

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، عثورها على موقعين محتملين لرفات أسرى كويتيين في منطقة بجنوبي البلاد.

وافاد بيان للوزارة بأن "الموقعين المفترضين اللذين عثر عليهما لرفات أسرى كويتيين يقعان ضمن محافظة المثنى- طريق نقرة السلمان".

وقال البيان "تم العثور على الموقعين بالتعاون ما بين السلطات العراقية والكويتية ولجنة الصليب الأحمر الدولية".

واكدت وزارة الدفاع العراقية ان "رفات الأسرى رفعت من الموقعين وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد، لاستخراج الخريطة الجينية ومطابقتها مع البصمة الوراثية لعائلات المفقودين".

وسيتم تزويد السلطات الكويتية بالعينات لجميع الرفات التي تم استخراجها لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي وفق ما أفاد البيان.

وبلغ عدد المفقودين الكويتيين عند دخولها من قبل الجيش العراقي عام 1990 الى 320 مفقودا وفق الاحصاءات الكويتية.

وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 واسقاط النظام العراقي.