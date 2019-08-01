سوريا تُسقط "هدفاً معادياً" قادماً من شمال لبنان

اربيل (كوردستان 24)- رصدت الدفاعات الجوية السورية صاروخا أطلق باتجاه مدينة مصياف بمحافظة حماة في ساعة متأخرة يوم الخميس ودمرته قبل أن يصيب هدفه.

ونقلت وكالة الانباء السورية عن مصدر عسكري قوله "كشفت وسائط دفاعنا الجوي هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".

وكان التلفزيون السوري قد تحدث عن سماع دوي انفجارات ضخمة قرب حمص وسط سوريا، وهو ما نقلته ايضاً وسائل إعلام إسرائيلية.

وسبق أن شنت إسرائيل عشرات الهجمات الجوية على اهداف تقول إنها مواقع عسكرية تابعة لجماعات موالية لإيران في سوريا.

وبحسب وكالة رويترز فقد امتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وأقرت إسرائيل مرارا بضرب أهداف داخل سوريا في السنوات الأخيرة. وكانت بعض الهجمات التي نسبتها دمشق لإسرائيل قد نفذت من المجال الجوي اللبناني.