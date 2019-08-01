"سيد الشهداء" تهدد باحتجاز الأمريكيين "رهائن" في العراق

اربيل (كوردستان 24)- هدد زعيم جماعة "كتائب سيد الشهداء" التي تعمل تحت مظلة الحشد الشعبي، باحتجاز الرعايا الامريكيين "رهائن" في العراق اذا نشبت حرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدلى ابو آلاء الولائي بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة دجلة التلفزيونية وذلك بعد ايام من تعرض معسكر تابع للجماعة الى قصف ألقت مسؤوليته على إسرائيل.

وظهر الولائي مؤخرا الى جانب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جولة تفقد للمعسكر الواقع في بغداد والذي سوي بالأرض بفعل الضربة الجوية.

وقال الولائي "الامريكان كلهم (سيكونون) رهائن عند فصائل المقاومة في حال حدثت الحرب" بين الولايات المتحدة وإيران.

و"فصائل المقاومة" هو مصطلح شائع يطلق على الجماعات التي تدين بالولاء للجمهورية الاسلامية.

وقال الولائي إن جماعته المسلحة ستقف الى جانب ايران وقال "فلينحرج من ينحرج".

والى جانب مشاركتها في قتال داعش في العراق، قاتلت كتائب سيد الشهداء الى جانب الرئيس السوري بشار الاسد ضد معارضيه.

وهذا اول تهديد علني من جماعة تنتمي للحشد الشعبي ضد الرعايا الامريكيين في العراق. ولم يصدر على الفور أي تعليق من الحكومة.

واتهم الحشد الشعبي المدعوم من ايران، الولايات المتحدة بتفوير غطاء جوي للطائرات المسيرة الاسرائيلية في تنفيذ هجماتها على الحشد.

وقال الولائي إنه بامكان الفصائل المسلحة أن تسير طائرات مسيرة "بنفس السلاح واكثر منهم ونضرب السفارة (الامريكية) ونضرب كل معسكراتهم".

وتابع "أنا هنا أتكلم كمقاوم.. واذا اتكلم كحشد شعبي وجزء من منظومة الحشد الشعبي، لن اتكلم لهذا الكلام. نحن لسنا مع الحلول الفردية" مشيرا الى ان من واجب الحكومة التصرف حيال الأمر.

ووقعت في الاسابيع القليلة الماضية سلسلة تفجيرات في مستودعات للحشد الشعبي آخرها في بلدة القائم حيث قتل قيادي بارز في كتائب حزب الله.

ولمحت إسرائيل إلى أن لها دورا في شن الهجمات على "اهداف ايرانية" في العراق غير ان الولايات المتحدة نفت أي دور من جانبها.

وقال الولائي "التليمح اشد من التصريح احياناً".

ووقعت الهجمات الأخيرة على الرغم من أمر اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاسبوع الماضي والغى بموجبه جميع الرخص الخاصة بالطيران بأنواعه كافة إلا بموافقته.