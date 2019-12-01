الضباب يغطي بغداد ويوقف الملاحة الجوية في مطارها الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مطار بغداد الدولي الأحد عن توقف حركة الملاحة الجوية بسبب الضباب الكثيف الذي غطى العاصمة العراقية.

وقالت إدارة المطار في بيان "بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نعلن عن توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد منذ ساعات الصباح الأولى".

وأشارت الى أن مدى الرؤية وصل إلى صفر. وسيتم فتح الأجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية، وفقا للبيان.