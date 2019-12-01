العراق

الضباب يغطي بغداد ويوقف حركة الملاحة الجوية بمطارها الدولي

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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الضباب يغطي بغداد ويوقف الملاحة الجوية في مطارها الدولي
تأخرت رحلات جوية لساعات عديدة بسبب استمرار الضباب الكثيف الذي يغطي معظم العاصمة بغداد – صورة: كوردستان 24
العراق مطار بغداد ضباب

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مطار بغداد الدولي الأحد عن توقف حركة الملاحة الجوية بسبب الضباب الكثيف الذي غطى العاصمة العراقية.

وقالت إدارة المطار في بيان "بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، نعلن عن توقف حركة الملاحة الجوية لهذا اليوم الأحد منذ ساعات الصباح الأولى".

وأشارت الى أن مدى الرؤية وصل إلى صفر. وسيتم فتح الأجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية، وفقا للبيان.

مسافرون في مطار بغداد الدولي - صورة: مطار بغداد

وجاء في البيان "لذا نهيب بالمسافرين تفهم الأمر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم وسيتم الإعلان لاحقا حالما تفتتح الأجواء وتعود حركة الملاحة الجوية الى طبيعتها".

وقال مسافرون لكوردستان 24 إن رحلاتهم قد تأخرت لساعات بسبب استمرار الضباب الكثيف الذي يغطي معظم العاصمة بغداد.

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