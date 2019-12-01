نازحة عراقية: بغداد تعدنا في حساب الاموات وكوردستان ترعانا

ويعد أحد أربعة مخيمات أقامتها الامم المتحدة بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان العراق وعدد من المنظمات الإنسانية لإيواء النازحين الفارين من مناطق سكنهم بسبب بطش تنظيم داعش.

وتقول الحاجة فاطمة وهي نازحة عراقية مقيمة في المخيم لكوردستان 24 ان "الحكومة العراقية تعدنا من الموتى، ولم تقدم لنا اي مساعدات، في حين مؤسسة بارزاني الخيرية ترعانا من 4 سنوات".

و كان يوجد 7 الاف عائلة في المخيم بعد تحرير الموصل عاد بعض منها الى مناطقهم الاصلية، كما استقرت عائلات في اربيل ودهوك، حيث بقي في المخيم حاليا 1250 عائلة.

وقال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى احمد لكوردستان 24 ان "عدد المنظمات الانسانية في تناقص مستمر ومساعدات الامم المتحدة كذلك، نحاول ان نقدم المساعدة بقدر امكاناتنا للنهوض باوضاع سكان المخيم".