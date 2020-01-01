12 قتيلا في يومين مع تصاعد الاحتجاجات في العراق

أربيل (كوردستان 24)- وثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان وقوع 12 قتيلا في الاحتجاجات التي شهدها العراق خلال اليومين الماضيين.

وذكرت المفوضية في بيان ان "12 متظاهرا استشهدوا منهم 9 في محافظة بغداد، و3 في ذي قار، كما ووثقت اصابة 230 من المتظاهرين والقوات الامنية منهم في محافظة بغداد 118 وفي ذي قار 78 وفي البصرة 34 اضافة الى 89 حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة".

ودعت المفوضية في بيانها "كافة الاطراف الى ضبط النفس والحفاظ على سلميتها، كما تبدي قلقها البالغ للاحداث التي رافقتها والتي ادت الى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الامنية والذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان".

وطالبت المفوضية كافة الاطراف الى "وقف اي شكل من أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات والابتعاد عن اي تصادم يؤدي الى سقوط ضحايا والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وإيقاف الانتهاكات في حقوق الانسان والتي تؤدي الى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي".