الحزب الديمقراطي: هجوم السليمانية بحاجة لتوضيح وتحقيق

اربيل (كوردستان 24)- قال متحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الجمعة إن السلطات الأمنية في السليمانية فتح تحقيق في ملابسات اطلاق النار الذي تعرض له احد مقار الحزب في المدينة.
وفتح مسلحون بعد منتصف ليلة امس النار على الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في قلب السليمانية دون أن يسفر الهجوم عن سقوط اصابات.
وقال المتحدث باسم قيادة الحزب الديمقراطي في السليمانية وحلبجة عطا شيخ حسن لكوردستان 24 "الى الآن، لم تصدر أي جهة في السليمانية توضيحاً على الهجوم".
وأضاف أنه يتعين فتح تحقيق في الحادث وإعلان نتائجه، مشيرا الى أن على قوات الأمن تحديد المنفذين حفاظاً على الاستقرار وسلامة الناس.
كان شيخ حسن قال في وقت سابق من اليوم إن من مسؤولية قوات الأمن في السليمانية حماية مقر الحزب ومسؤوليه وكوادره ومن فيه.
وأضاف أن الهجوم المسلح لم يوقع أي خسائر بشرية وان على القوات الامنية في السليمانية أن تتحمل مسؤولية حماية المقار الحزبية.
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