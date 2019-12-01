امريكا تخصص ملايين الدولارات لمشاريع في سهل نينوى

واضاف ان "قسما من هذه الفرص يتم تأمينها في اربيل والقسم الآخر في سهل نينوى".

وقال نائب مدير الوكالة الامريكية للتطوير هالام فيرغسون لكوردستان 24 "من المهم جيدا لدينا أن نساهم في تقوية القطاع الخاص في اقليم كوردستان والعراق".

واضاف "نحن نعمل مع اكبر الوكالات الدولية في هذا المجال".

واكد مدير المشروع مارن دازي ان "4 مليون دولار تم استلامها من قبلنا، وسيستفيد نحو 10 الاف شخص من سكان سهل نينوى من المشروع".

واشار الى ان المشروع سيركز على الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18 – 35 عاما، بغية تامين فرص عمل لهم.