امريكا تخصص ملايين الدولارات لمشاريع في سهل نينوى

اربيل (كوردستان 24)- خصصت الولايات المتحدة ملايين الدولارات لدعم المشاريع الصغيرة في سهل نينوى.
وقال نائب القنصل الامريكي العام في اربيل،إيليزابيس روزنستوك سيلر لكوردستان24 ان "الشباب العراقي يطالب دوما بفرص للعمل ومشروعنا يهدف لتامين هذه الفرص للشباب".
واضاف ان "قسما من هذه الفرص يتم تأمينها في اربيل والقسم الآخر في سهل نينوى".
وقال نائب مدير الوكالة الامريكية للتطوير هالام فيرغسون لكوردستان 24 "من المهم جيدا لدينا أن نساهم في تقوية القطاع الخاص في اقليم كوردستان والعراق".
واضاف "نحن نعمل مع اكبر الوكالات الدولية في هذا المجال".
واكد مدير المشروع مارن دازي ان "4 مليون دولار تم استلامها من قبلنا، وسيستفيد نحو 10 الاف شخص من سكان سهل نينوى من المشروع".
واشار الى ان المشروع سيركز على الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 18 – 35 عاما، بغية تامين فرص عمل لهم.
وشهد سهل نينوى دمارا كبيرا ونزوحا بعد ان استولى تنظيم داعش عليه عام 2014، فيما لم يشهد اعادة اعمار بعد ان تم تحريره من قبل القوات العراقية عام 2017.
سوار احمد
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة