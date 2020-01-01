رئاسة كوردستان تحذر: الأفعال وردودها ستمضي بالعراق نحو الهاوية

أربيل (كوردستان 24)- حذرت رئاسة إقليم كوردستان، من أن التصعيد الناتج من الأفعال وردود الفعل سيمضي بالعراق نحو الهاوية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان صدر مساء الجمعة "نرفض خطوات تصفية حسابات الدول على أرض العراق وبالتالي انتهاك سيادته".

وفيما يلي نص البيان:

الأحداث الأخيرة التي وقعت في كركوك والقائم وأمام السفارة الأمريكية ببغداد، مؤشرات تدل على ازدياد تعقيد الأوضاع في العراق والتي أدت إلى أفعال وردود أفعال متكررة، من هذا المنطلق نرفض خطوات تصفية حسابات الدول على أرض العراق وبالتالي انتهاك سيادته، الأمر الذي أدى بالنتيجة الى وقوع اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقهما ضحايا، حيث كان لهما دور مشهود في الحرب ضد إرهابيي داعش خلال السنوات الماضية.

لا يجوز اتخاذ العراق ساحة لحسم صراعات الدول، كما ندعو إلى حل مشاكلهم عن طريق الحوار واحترام العراق وسيادته. إن استمرار هذه التعقيدات والأفعال وردود الأفعال سيمضي بالعراق والمنطقة نحو الهاوية ومستقبل مجهول وسيؤدي إلى إحياء وتقوية القوى المتشددة والإرهابية من قبيل داعش.

في هذه الظروف المعقدة والحساسة والخطيرة، ندعو كل الأطراف إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تطورات خطيرة.

رئاسة إقليم كوردستان

3 كانون الثاني 2020