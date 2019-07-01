عبد المهدي: هناك نية صادقة مشتركة لحل خلافات بغداد واربيل

اربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجود نوايا صادقة في حل كافة القضايا العالقة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وجاء حديث عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم امس الثلاثاء.

وزار وفد كوردي رفيع يوم امس الثلاثاء العاصمة العراقية بغداد برئاسة مسرور بارزاني الذي التقى الرئاسات العراقية الثلاث في زيارة قال عنها بأن هدفها "اظهار حسن النوايا".

وقال عبد المهدي "لا يمكننا ان ندعي أنه لا توجد مشاكل، أو انها صغيرة، لكن هناك نية صادقة لحلها لدى الجانبين".

واكد عبد المهدي انه جرى تباحث القضايا العالقة بين بغداد وأربيل خلال اللقاء الذي جمعه ببارزاني، لافتا الى ان الحل سيكون عبر تطبيق الدستور العراقي.

وقال بارزاني للصحفيين في ختام زيارته ان "اللقاءات كانت ايجابية وقد اوصلنا وجهات نظرنا للمسؤولين العراقيين وكان هناك تفهم كبير".

وجاء في بيان لمكتب عبد المهدي ان "بارزاني حرص على ان تكون بغداد اول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسا للحكومة".

ويقول مسرور بارزاني إنه يريد بناء "علاقة راسخة ومستقرة" مع بغداد مشيراً الى أن ذلك سيكون من اولويات برنامج حكومته.

سوار احمد