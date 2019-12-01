في كوردستان.. حملات محاربة التصحر تتوسع وتصل "قوشتبة"

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في بلدة قوشتبة الواقعة على المشارف الجنوبية لأربيل، حملة تشجير تهدف لمحاربة التصحر وزيادة المساحات الخضراء في إقليم كوردستان.

والحملة التي بدأت بالفعل قبل أيام قليلة تهدف لزراعة آلاف الأشجار في البلدة التي لا تبعد كثيراً عن الطريق الاستراتيجي الرابط بين أربيل وكركوك.

وقال وزير البلديات والسياحة بإقليم كوردستان ساسان عوني لكوردستان 24 إن الخطط التي تم العمل بها وتنفيذها قد توسعت ولن تركز حملات التشجير على مراكز المدن، مشيراً الى أنها ستشمل أطراف المدن بما يشمل البلدات والمناطق البعيدة وحتى القرى.

وانطلقت الحملة في أحد المتنزهات في قوشتبة.

وأضاف عوني أن وزارته، وبالتعاون مع اللجان المعنية، ستعمل على متابعة كل حملات التشجير من أجل الحفاظ على نمو الأشجار ومنع محاولة قلعها.

وقال "ما نعمله هو لخدمة المواطنين من أجل الحفاظ على بيئة صحية، وعلى المواطنين مساعدتنا في الحفاظ على الممتلكات العامة ومنها الأشجار".