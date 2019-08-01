حكومة كوردستان تجتمع اليوم و"140" على طاولة البحث

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يجتمع اليوم الاربعاء مجلس وزراء اقليم كوردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني للتباحث حول تنفيذ المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

وقالت مصادر لكوردستان 24 ان المجلس سيجتمع الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم لمناقشة اوضاع كركوك وتنفيذ المادة 140 خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأنها.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا الشهر الماضي ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما اكدته ايضاً المحكمة الاتحادية في بيانها الأخير.

سوار أحمد