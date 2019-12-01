البيشمركة تشارك بأبرز المراسم الفرنسية لأول مرة بالتاريخ

أربيل (كوردستان 24)- شارك وفد من قوات البيشمركة في مراسم إيقاد شعلة الجندي المجهول في باريس وذلك تلبية لدعوة رسمية من اتحاد المحاربين القدامى الفرنسي وذلك تقديراً لخسائر الجيش الفرنسي في العراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

ووضع وفد البيشمركة إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول الذي يقع تحت قوس النصر في ساحة شارل ديغول في باريس.