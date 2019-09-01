تعرض مقر للحزب الديمقراطي الى اطلاق نار في السليمانية

اربيل (كوردستان 24)- قال متحدث حزبي الجمعة إن احد فروع الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعرض الى اطلاق نار في مدينة السليمانية.

واستهدف الهجوم المقر الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني الواقع في مدينة السليمانية بعد أن فتح مسلحون النار عليه بعد منتصف الليل.

وقال المتحدث باسم مجلس قيادة الحزب الديمقراطي في السليمانية وحلبجة عطا شيخ حسن، إن من مسؤولية قوات الأمن في السليمانية حماية مقر الحزب ومسؤوليه وكوادره ومن فيه.

وأضاف في تصريح لكوردستان 24 أن الهجوم المسلح لم يوقع أي خسائر بشرية وان على القوات الامنية في السليمانية أن تتحمل مسؤولية حماية المقار الحزبية.