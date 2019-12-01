احدهم كان مفخخا..اعتقال ثلاثة دواعش في الانبار وصلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الاعلام الامني ان قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت اليوم الخميس، من القاء القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم داعش.

وبحسب بيان للخلية فإن أحدهم كان يعمل ضمن مفارز التفخيخ لداعش في الانبار وصلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ان "القوة القت القبض على متهمين أثنين في محافظة الانبار بتهمة الإرهاب أحدهم كان يعمل ضمن مفارز التفخيخ الخاصة بداعش".

وتابعت "كما واصلت القوة واجبها لاجهاض المخططات الارهابية والقت القبض على متهم اخر في صلاح الدين لقيامه بتوصيل المواد الغذائية والمساعدة لعناصر داعش الارهابية".

واشارت الى انه "اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار واستخبارات صلاح الدين".