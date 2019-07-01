كوردستان تدشن "فرص" للوظائف بمشاركة عربية وعالمية واسعة

اربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الاثنين في اربيل اعمال معرض (روانگه‌ - فرص) الدولي بنسخته الرابعة بمشاركة العشرات من الشركات المحلية والعربية والأجنبية.

وسيتسمر المعرض الذي يهدف الى توفير اكثر من 1700 فرصة عمل للشباب في الاقليم مدة يومين في 15 و16 من شهر تموز يوليو الجاري.

وانطلقت فعاليات ونشاطات المعرض على ارض معرض اربيل الدولي في متنزه سامي عبد الرحمن، وبرعاية اعلامية من كوردستان 24.

وبحسب بيان اصدره منظمو المعرض فأن 166 شركة محلية وعربية واجنبية تشارك في المعرض بما يشمل 12 دولة هي كوريا الجنوبية والكويت ولبنان وبريطانيا والمانيا وفرنسا والدنمارك والسويد والامارات، سويسرا وامريكا وكندا، فضلاً عن العراق.

وافتتح المعرض رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.