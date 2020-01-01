دمشق: دفاعاتنا تصدت لهجوم اسرائيلي في حمص

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش السوري ان طائرات إسرائيلية هاجمت مطار التيفور العسكري في محافظة حمص.

وقال متحدث عسكري لوسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء إن أربعة صواريخ إسرائيلية بلغت القاعدة لكنه أضاف أن الدفاعات الجوية اعترضت عدة صواريخ أخرى.

واضاف ان دفاعاته الجوية أسقطت عدة صواريخ في ضربات لم تسفر سوى عن وقوع أضرار مادية.

وقال الجيش في بيان "قام الطيران الإسرائيلي بعدوان جوي جديد ...وسائط دفاعنا الجوي تصدت على الفور للصواريخ المعادية".

وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية حلقت من اتجاه التنف إلى الجنوب الشرقي حيث أقامت الولايات المتحدة قاعدة قرب الحدود بين العراق والأردن.

وتقع التنف على طريق دمشق-بغداد السريع الاستراتيجي، وهو طريق إمدادات رئيسي لدخول الأسلحة الإيرانية لسوريا. ويجعل هذا من القاعدة هناك حصنا ضد إيران وجزءا من حملة أمريكية أكبر للتصدي للنفوذ الإيراني في العراق وسوريا.

وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران في سوريا لكن هجوم يوم الثلاثاء هو الأول الذي تتهم سوريا إسرائيل بتنفيذه منذ قتلت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني، أقوى قائد عسكري إيراني، في ضربة بطائرة مسيرة يوم 3 يناير كانون الثاني، في واحد من أكبر التصعيدات بين طهران وواشنطن منذ 1979.

وتقول اسرائيل ان هدفها إنهاء الوجود العسكري لطهران، الذي تقول مخابرات غربية إن رقعته اتسعت في السنوات الأخيرة في البلد الذي مزقته الحرب.

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي بعد على الواقعة.