عين على كوردستان.. رسائل الترحيب تتوالى من "عواصم القرار"

اربيل (كوردستان 24)- رحبت عواصم غربية وأخرى عربية وإسلامية بخطوات تشكيل الحكومة في اقليم كوردستان، وقالت إنها تتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها في ظل الحكومة الجديدة.

وفي أواخر الشهر الماضي، انتخب برلمان اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم بعد نحو اسبوعين ادى اليمين القانونية ليشغل بذلك المنصب الذي بقي شاغراً منذ اواخر عام 2017.

وقبل يومين، اختار البرلمان مسرور بارزاني رئيساً للحكومة وبعد مضي 24 ساعة تم تكليفه من قبل الرئيس لتشكيل الحكومة على أن يعرضها على المجلس التشريعي في غضون 30 يوماً للمصادقة عليها.

ويقول رئيس الوزراء المكلف إنه سيعمل على تشكيل الحكومة في موعدها.

ولفتت التطورات السريعة في اقليم كوردستان أنظار العالم لاسيما من عواصم عالمية ومنها واشنطن ولندن، وكذلك عواصم عربية واقليمية.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقي أندرو موريسون على حسابه في تويتر إن بريطانيا متمسكة بموقفها من أجل استقرار ورفاهية اقليم كوردستان العراق.

ورحب موريسون بانتخاب رئيس جديد لإقليم كوردستان، كما هنأ المستشار مسرور بارزاني بتكليفه لتشكيل الحكومة.

كما اقترح الوزير البريطاني زيادة تمثيل النساء في الحكومة الجديدة.

ويحتفظ اقليم كوردستان بعلاقات قوية مع بريطانيا التي لعبت الى جانب عواصم غربية دوراً في الضغط على بغداد من أجل اعادة ترطيب الأجواء بعد تداعيات استفتاء الاستقلال.

وهنأ السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي بتكليف مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة، وقال إنه يأمل تعزيز التعاون بين اربيل وطهران في ظل الحكومة الجديدة.

ونجح اقليم كوردستان في خلق علاقة متوازنة مع مختلف الدول بما في ذلك المتخاصمة فيما بينها وخصوصاً واشنطن وطهران والرياض.

الى ذلك، عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اجتماعاً مع وزير الدولة السعودي لشؤون الشرق الأوسط ثامر السبهان يوم امس، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين اربيل والرياض.

وأعرب السبهان عن سروره في المشاركة بمراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني الاثنين الماضي، بحسب بيان اصدره مكتب بارزاني، وأشار فيه الى أن الطرفين بحثا خلال اللقاء "تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والسعودية وفي المجالات كافة بما يسهم في مصلحة الجانبين".

وبعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تهنئة الى نيجيرفان بارزاني بمناسبة انتخابه رئيساً للاقليم، وقال إن المرحلة المقبلة "مهمة" بالنسبة لكوردستان وللعراق عموماً.

وأضاف أن فرنسا ستواصل دعمها لإقليم كوردستان في ظل قيادته الجديدة.